2022: Telenot erweitert Schulungsprogramm

Telenot baut sein Schulungsprogramm für 2022 deutlich aus: 422 Kurse im der DACH-Region stehen im kommenden Jahr auf dem Programm. Das Angebot wendet sich sowohl an Einsteiger als auch an Profis im Bereich der elektronischen Sicherheitstechnik. Das gesamte Schulungsangebot für das kommende Jahr ist online und als Printausgabe verfügbar. Mit der deutlichen Erweiterung des Kursangebots möchte Telenot das steigende Interesse an elektronischer Sicherheitstechnik bedienen. „Die Teilnehmer unserer Seminare erhalten bei uns ein solides Fundament für alle Bereiche der Sicherheitsbranche. Wir sind eben eine echte Knowhow-Factory“, so Timm Schütz, Leiter der Schulungsabteilung von Telenot.

Grundlagen-, Aufbau- und Produktkurse

Für Architekten, Planer, Sachversicherer und Kripoberater etwa besonders spannend: Die Grundlagen- und Aufbaukurse. Dabei stehen Schutzziele, Richtlinien sowie Aufbau von Brand-, Einbruch- und Gefahrenmeldeanlagen im Mittelpunkt. Ziel ist es, dass die Teilnehmer in der Lage sind, den immer wichtiger werdenden Baustein der elektronischen Sicherheitstechnik bei ihrer Arbeit mit zu berücksichtigen und zu beraten. Neu ins Schulungsprogramm aufgenommen ist auch der zweitägige Produktkurs zu dem im Dezember 2021 neu vorgestellten Zutrittskontrollsystem hilock 5000 ZK von Telenot. In der aktuellen Ausbaustufe bietet das System Lösungen für Online-Zutrittskontrolllösungen, Offline-Lösungen mittels mechatronischer Schließsysteme, Online-Funk- oder Smartphone-Access-Lösungen sowie weitere Features. Neben Präsenzveranstaltungen bietet Telenot auch E-Learning-Module und Webinare an.