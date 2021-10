Abgeschiedener Ruheort

An einem See in den Adirondack Mountains (New York, USA) gelegen, befindet sich die „Remote Lake Cabin“ – eingebettet in die Natur. In Hanglage und umgeben von Bäumen fügt sich das von Stonorov Workshop Architects entworfene Objekt harmonisch in die Umgebung ein. Minimalismus und die Verbindung zur Natur stehen bei dem Projekt im Vordergrund.

Alternative Baumethoden

Mit einer Grundfläche von weniger als 60 Quadratmetern beherbergt das Haus einen Küchen- und Wohnbereich, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und bietet Platz für bis zu sechs Personen. Es ist so konzipiert, dass es sich in die Landschaft einfügt. Deshalb soll der Standort so ursprünglich wie möglich gehalten werden - mit möglichst wenig Auswirkungen auf die Umgebung. Im Einklang mit dieser Philosophie wurden alternative Baumethoden gewählt - ohne Einsatz von Kränen und Großgeräten. Da die Hütte über keinen Straßenzugang verfügt, mussten beim Bau Bagger und Materialien mit Floß und Boot transportiert werden.

Bis auf wenige Ausnahmen ist alles im Haus maßgeschneidert und handgefertigt. Die grundlegende Gebäudestruktur besteht aus einem holzverkleideten Rahmen, der mit Stahlkomponenten verbunden ist. Die Hütte wurde energieeffizient gestaltet, sodass nur in sonnenarmen Stunden elektrisches Licht benötigt wird, der Strombedarf wird durch ein Solarfeld versorgt. Helle Räume, unbehandeltes Holz und ein Holzofen schaffen eine Wohlfühlatmosphäre. Im Badezimmer wartet nach langen Tagen die Starck Badewanne von Duravit und komplettiert die Entspannung.