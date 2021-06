Adieu Pumpenverstopfung!

Seit über 35 Jahren produziert Pentair Jung Pumpen die Abwasserpumpen MultiCut von mit Schneidsystem. Eingebaut in Pumpstationen, fördern sie Abwasser zum Kanal und sind so Bestandteil in der häuslichen und kommunalen Abwasserentsorgung. Der zunehmende Anteil von Feuchttüchern und anderen Hygieneprodukte führt jedoch immer häufiger zu Pumpenverstopfungen. Jung Pumpen begegnet dieser Herausforderung nun mit einem neuen Schneidsystem.

200.000 Schnitte pro Minute

Auch der Trend zur Wassereinsparung führt laut Hersteller dazu, dass der Feststoffanteil im Abwasser zunimmt. Deshalb wurde das bestehende Schneidsystem in besonders anfälligen Abwasserbereichen über zwei Jahre getestet und analysiert. Endprodukt ist ein wesentlich effektiveres Schneidraddesign, mit dessen neuer Geometrie die Schnitte von ca. 70.000 auf ca. 200.000 pro Minute erhöht werden konnten.

Niels Großkreutz, Abwassermeister bei Hamburg Wasser zeigt sich überzeugt: „Wir haben im Bereich AZV Altes Land und Geestrand insgesamt 900 Druckentwässerungssysteme von Jung Pumpen im Einsatz. Aufgrund von Fehleinleitungen insbesondere durch Feuchttücher machte uns besonders eine Doppelpumpstation, an der 13 Wohneinheiten angeschlossen waren, permanent Ärger. Blockierte Laufwerke erforderten nahezu wöchentlich kostenintensive Zerlegungen der Pumpen." Jung Pumpen stellte das neue Schneidradsystem vor der Markteinführung für einen Praxistest bereit. Seit dessen Installation vor neun Monaten habe man keinen Störungseinsatz mehr gehabt, so Großkreutz.

Einfache Handhabung

Das optimierte Schneidsystem befindet sich weiterhin außen vor der Pumpenhydraulik, sodass nur zerschnittene Feststoffe in das Pumpeninnere gelangen können. Mit einem Abziehwerkzeug soll auch ein einfaches Abziehen des Schneidrotors von der Pumpenwelle möglich sein, um die Schneidplatte und den Rotor auszuwechseln oder den Schneidspalt neu einzustellen. Auch bei bestehenden MultiCut-Anlagen können alte Schneidsysteme einfach gegen neue ausgetauscht werden.

https://www.youtube.com/watch?v=rnDztaV5Qsw