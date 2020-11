Adomo übernimmt die Unternehmensgruppe Duo

Mit den oberösterreichischen Serviceprofis der Duo Holding wächst die Soravia-Dienstleistungs-Tochter Adomo um einen „local hero“ der Branche. Mit rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten die Unternehmen der Duo-Gruppe Leistungen aus den Bereichen Gebäudereinigung, Personalmanagement, Oberflächenschutz sowie Haus und Garten an. Die Gesellschaften erwirtschafteten 2019 einen Jahresumsatz von 22 Millionen Euro. „Mit Duo zeigen wir erneut, dass die Unternehmen in unseren Reihen höchste Qualitätsansprüche und Entwicklungspotenziale mitbringen. Ich freue mich deshalb besonders, weiterhin mit der bisherigen Geschäftsführung sowie dem gesamten operativen Duo-Team an gemeinsamen Erfolgen arbeiten zu dürfen“, so Matthias Wechner, geschäftsführender Gesellschafter von Adomo.

Renommierter Nachwuchs aus dem Innviertel

Die gerade im Industriesektor verankerte Duo-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Mehrnbach im Bezirk Ried im Innkreis betreibt Niederlassungen in Braunau und Wels sowie in Passau. „Duo hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Leitbetrieb in Oberösterreich entwickelt. Dass wir nun mit dem gesamten Team Teil der Adomo werden, unterstreicht den attraktiven Stellenwert am Markt, den wir uns mit unserer ehrgeizigen Mannschaft erarbeitet haben“, kommentiert Duo-Mitbegründer und Geschäftsführer Sven Umert die Übernahme.



Das Management und die Umsetzung von Dienstleistungen rund um Immobilien sind für Soravia in nur wenigen Jahren zu einem wesentlichen und zugleich erfolgreichen Geschäftsbereich geworden, der alleine 2020 Quantensprünge verzeichnete. Mit Adomo vereint das Unternehmen mittlerweile bereits mehr als 13 Dienstleistungs-Unternehmen und bündelt somit das gesamte Property- und Facilitymanagement in einer starken Familie. Das erfolgreiche Closing mit Duo ist in diesem Jahr bereits das vierte wichtige dieser Art. Damit deckt die Adomo österreichweit die Geschäftsbereiche Gebäudereinigung, Schädlingsbekämpfung, Hausbetreuung, Hausverwaltung, Immobilien Vermarktung und Beratung, Sicherheitstechnik sowie Energie- und Gebäudemanagement mit herausragenden Vertretern der jeweiligen Branche ab.