Apleona: Umstrukturierung in der Geschäftsführung

Mit Juli 2021 ändert sich die Geschäftsführung bei Apleona: Dr. Gert Riegel übernimmt als Group COO die Verantwortung für den Geschäftsbereich Facility Management DACH. Riegel ist seit 2004 im Unternehmen und hatte seit 2010 geschäftsführende Positionen in internationalen und nationalen Einheiten inne. Seit 2018 ist der 47-Jährige Mitglied der Geschäftsführung von Apleona. Er folgt in seiner neuen Position auf Robin Petersen, der auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung ausscheidet.

„Wir bedauern das Ausscheiden von Herrn Petersen sehr, haben aber viel Verständnis für seine privaten Beweggründe und respektieren die persönliche Entscheidung. Herr Petersen hat in den letzten zwei Jahren für die FM-Einheiten in der DACH-Region wichtige Modernisierungsprojekte umgesetzt", kommentiert CEO Jochen Keysberg. Erfreulicherweise sei Apleona in der Lage, die Verantwortung in der Geschäftsführung für einzelne Bereiche intern mit eigenen Kandidaten zu besetzen, erklärt Keysberg weiter. Mit Gert Riegel habe man einen langjährig erfahrenen, ausgewiesenen FM-Spezialisten und Manager für die Professionalisierung der FM DACH.

Auch Michael Engel wird Teil der Geschäftsführung: Als Nachfolger von Riegel übernimmt er als Group COO dessen bisherige Verantwortung für die Geschäftsbereiche Facility Management International und International Corporate Clients (ICC). Der 41-Jährige ist seit 2012 Teil des Unternehmens, vorangehend war er Projektleiter für M&A. Michael Engel habe als Co-Manager bereits internationale Erfahrung gesammelt und sei bestens geeignet, um das nachhaltige Wachstum des Unternehmens fortzusetzen, lautet das Fazit von Keysberg.

Somit setzt sich die Geschäftsführung von Apleona ab Juli aus Dr. Jochen Keysberg (CEO), Dr. Georg Fronja (CFO), Gert Riegel (COO) und Michael Engel (COO) zusammen.