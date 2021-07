Auf einen Blick (oder Klick)

Mehr Komfort durch effizienteren Planungsprozess: Um Planern, Handwerkern und weiteren planenden Fachkräften der SHK-Branche eine bestmögliche Unterstützung zu bieten, hat Reflex Winkelmann einen neuen Data-Service entwickelt: Schon mit dem Angebot erhalten Interessenten alle für das Projekt erforderlichen Dokumente auf einen Blick, bzw. Klick. Zum Gesamtumfang gehören die Verfügbarkeit von Datenblättern, Bedienungsanleitungen, Broschüren, Flyern, ErP-Labels und zahlreichen weiteren Dokumenten pro Angebotsposition, die sich einfach herunterladen lassen.

Zeitsparend

Der neue Data-Service möchte die "Frauen und Männer vom Fach“ bei sämtlichen Größenordnungen von Projekten - egal ob umfangreiches Neuprojekt, individuelle Projektsonderlösung oder Erweiterung einer bestehenden Anlage - unterstützen. Durch die Service-Erweiterung kann auf das mitunter zeitintensive Suchen und Zusammenstellen von relevanten Daten und Dokumenten verzichtet werden. Der Interessent erhält per E-Mail ein Angebot auf Basis seiner Projektanforderung. Der Clou: In diesem PDF-Angebot ist ein Link integriert, über den man unmittelbar zum Download der Produktdaten des individuellen Angebots in mehreren Sprachen geleitet wird. Der Service basiert auf dem Product Information Management (PIM) von Reflex.