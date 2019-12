Ausgezeichnetes Design

Bäder sind so vielseitig wie ihre Nutzer und ebenso vielfältig sind auch die Betätigungsplatten, die in die Serien Visign for More und Visign for Style unterteilt sind. Mit mehr als 50 serienmäßig lieferbaren Designvarianten in verschiedenen Materialkompositionen sowie zusätzlichen Sonderfarben ermöglichen die Visign-Betätigungsplatten eine individuelle Gestaltung moderner Bäder.