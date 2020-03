Auszeichnung für die „Dusche ohne Problemzonen“

Nicht nur Installateure und Endkunden sind von der Artweger ZERO Walk In begeistert. Die „Dusche ohne Problemzonen“ des österreichischen Familienunternehmens zählt zu den Preisträgern in den Kategorien Product Design und Innovative Products bei den Red Dot Awards. Artweger konnte die Jury aus 40 internationalen Experten mit der Artweger ZERO Walk In überzeugen.

Ausgezeichnetes Produktdesign

Im ersten Bewertungsprozess des Red Dot Awards wurde die Gestaltungsqualität von Artweger ZERO Walk In ausgezeichnet. In einem zweiten Durchgang konnte die Duschenserie mit ihrem Innovationsgrad die Jury für sich gewinnen. Die neue Kategorie Innovative Products beurteilt technische Optimierungen, anders gedachte Formen, den Einsatz von innovativen Materialien bis hin zu Produkten, deren Gebrauchsansatz revolutionär ist. „Ausgezeichnete Produkte dieser Metakategorie setzen neue Standards und bilden die Grundlage für fundamentale Veränderungen in einer Branche“, lauten die Kriterien des Red Dot Awards für innovative Produkte. „Die Auszeichnung von Artweger ZERO Walk In mit dem Red Dot Award ist für uns eine besondere Bestätigung, innovative und funktionale Produkte zu entwickeln, die das Leben für Installateure und Endkunden leichter machen“, freut sich Artweger Geschäftsführer Gerhard Aigner.

Überzeugt hat die makellose Duschenserie mit ihrer völlig transparenten Optik und besonderen Pflegeleichtigkeit. Denn das Duschglas wächst scheinbar ohne Befestigung aus der Wand und das ganz ohne Silikonfugen am Glas. Zum Einsatz kommen transparente Dichtungen. Die Wand- und Bodenprofile können in den Fliesenverbund versenkt werden und sind beinahe unsichtbar. Das schaut nicht nur schön aus, sondern erleichtert auch die Reinigung, weil die Anschlussprofile ausgeblendet sind.

Mehr Badezimmer-Inspiration finden Sie auf Instagram.