Belimo brings together what belongs together

Kleine Geräte, große Wirkung



Belimo bringt zusammen was zusammengehört! Neues, Bewährtes und perfekt aufeinander abgestimmte Feldgeräte in äusserst effizienten Applikationen. Das und viel Überraschendes haben wir für Sie in unserem Showtruck aufgebaut.

Vom 2. bis 24. November 2021 sind wir „on tour“ und machen in Österreich an sechs Stationen Halt. Besuchen Sie uns auf dem Truck und erleben Sie die neuesten Entwicklungen. Wir freuen uns auf Sie.

Termine

Linz 2.November

Wien 4. bis 9.November

Greinbach 11. und 12.November

Graz 15. bis 17. November

Salzburg 18. und 19. November

Innsbruck 22. bis 24. November

Merken Sie sich jetzt schon die Daten vor! Weitere Informationen finden Sie hier!

(Entgeltliche Einschaltung)