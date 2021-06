Mut zur Farbe: Mit Classic Duo Oval beweist Kaldewei Trendgespür. Die freistehenden Badewannen der Serie sind in unterschiedlichen, modernen Bicolor-Varianten verfügbar. Zusätzlich gibt es die Classic Duo Oval in einer neuen Farbpalette: Der Coordinated Colours Collection. Das Farbspektrum taucht die Stahl-Emaille in warme Grautöne, softes Beige und edles Schwarz.

Moderne Eyecatcher

Bicolore Badewannen fügen sich nahtlos ins moderne Badezimmer ein. Besonders bei freistehenden Modellen sorgen zweifarbige Designs für Eyecatcher-Effekte. Mit der Serie Classic Duo Oval feiert Kaldewei die Zweisamkeit gleich doppelt: Die ovale Grundform, zwei identische Rückenschrägen und der Mittelablauf sorgen dafür, dass man auch zu zweit baden kann. Die Verkleidung trägt dem Designanspruch des Unternehmens Rechnung und ermöglicht eine freistehende Platzierung.

Dank der farblichen Kombinationsmöglichkeiten sind der Purismus und die schlichte Eleganz, die die Classic Duo Oval auszeichnen, in individueller Optik erhältlich. Die starken Emaille-Farben sorgen für Harmonie im Badezimmer oder bilden einen knackigen Kontrast zur Wannenschürze, die in Alpinweiss, Alpinweiss matt, Schwarz glänzend und Lavaschwarz matt erhältlich ist. So ist eine Vielzahl an Kombinationen möglich. Neben der Centro Duo Oval gibt es auch auch die freistehenden Modelle Conoduo und Ellipso Duo Oval mit einer farbigen Schürze.