Bildungscampus Aspern Seestadt erhält Europäischen Solarpreis

Eurosolar, die Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien, hat den Bildungscampus Aspern Seestadt mit dem Europäischen Solarpreis 2021 ausgezeichnet. Ausschlaggebend für die Entscheidung der internationalen Jury war die Integration von Material, Effizienz und erneuerbaren Energien in der Bildungseinrichtung. Die Verleihung des Preises fand am 2. Dezember 2021 in Amsterdam statt.

Nahezu energieautark

Der im Jahr 2015 im Quartier am Hannah-Arendt-Platz eröffnete Bildungscampus verwirklicht inklusive Grundsätze sowohl im pädagogischen Ansatz wie auch im Energiekonzept. „Neben den optimalen Rahmenbedingungen für das pädagogische Konzept mit vielen gemeinsamen Bereichen für die in Clustergruppen betreuten Kinder war uns und der Stadt Wien als Schulbetreiberin Nachhaltigkeit und Klimaschutz ein besonderes Anliegen“, betont Wolfgang Gleissner, Geschäftsführer der BIG. Der von Zinterl Architekten und ZT Arquitectos LDA geplante Bildungscampus wurde mit Unterstützung der Energieexpertise der Aspern Smart City Research (ASCR) auf Basis alternativer Energiesysteme für Heizung und Warmwasser als nahezu energieautarkes Gebäude errichtet.

klimaaktiv-Gold Zertifizierung

Die Stromgewinnung erfolgt über eine Photovoltaikanlage am Dach: Zwei Grundwasser-Wärmepumpen, eine Solarthermieanlage und Wärmerückgewinnung aus der Abluft leiten Wärme in das Heizsystem. Eine kontrollierte Raumlüftung und Außenjalousien tragen zu einem angenehmen Raumklima bei. Die Gartenbewässerung wird mit Brauchwasser gespeist. Wie alle Gebäude in der Seestadt durchlief der Campus eine Überprüfung nach dem TQB-Standard (Total Quality Building) der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (ÖGNB) und wurde mit 916 von 1.000 möglichen Punkten zertifiziert.

„Wir fühlen uns durch die Verleihung des Europäischen Solarpreises sehr bestätigt. Mit 900 von 1.000 möglichen Punkten erhielt er die klimaaktiv-Gold Zertifizierung des österreichischen Klimaministeriums und ist auch Teil unseres 2019 vom BMK mit dem Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit ausgezeichneten Quartiers am Hannah-Arendt-Park“, so Heinrich Kugler, Vorstand der Seestädter Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 aspern Development AG.

Forschungsergebnisse für die Energiezukunft von Städten

Nicht nur dank seiner hohen Energieeffizienz fügt sich der Bildungscampus in das von der Wien 3420 aspern Development AG betriebene Gesamtkonzept einer nachhaltigen Stadtplanung und die Rolle der Seestadt als Urban Lab der Smart City Wien. „Der Campus ist als Beispiel eines modernen, nachhaltigen Bildungsgebäudes eines unserer zentralen Forschungs-Testbeds, das von Photovoltaik bis Wärmerückgewinnung aus Abluft eine Vielzahl von Energiequellen intelligent mit den komplexen Nutzungsanforderungen verbindet. Gemeinsam mit anderen beforschten Objekten in aspern Seestadt liefert der Bildungscampus wichtige Erkenntnisse, um breit anwendbare Lösungen für die Energiezukunft von Städten zu entwickeln“, erläutert ASCR-Geschäftsführer Robert Grüneis.