Die Delabie Gruppe, Experte für Sanitärausstattungen im öffentlichen Bereich, ergänzt ihre Reihe "Black Spirit" mit dem Händetrockner Highflow und einem elektronischen Seifenspender in matt schwarz. So möchte man stylische Dekoration im Sinne von „Black is beautiful“ anbieten.

Niedrige Trockenzeit mit Highflow

Der Händetrockner ist aus Edelstahl gefertigt, mit einer Antiblockiersicherheit und diebstahlsicheren Schrauben ausgestattet - also speziell auf die intensive Nutzung im öffentlichen Bereich ausgelegt. Die Trocknung soll in nur zehn bis zwölf Sekunden erfolgen - eine zentrale Düse bläst den Luftstrom mit einer Geschwindigkeit von 230 km/h auf die Hände. Der Trockner ist in vier Ausführungen – Edelstahl matt schwarz, weiß, hochglanzpoliert und Seidenglanz – erhältlich. Durch intelligente Technologie stoppt Highflow automatisch, wenn die Hände entfernt werden. Der Komfort wird außerdem durch die Möglichkeit erhöht, bei der Montage zu wählen, ob der Händetrockner warme oder kalte Luft abgeben soll.

Hygiene first

Die Erfassung der Hände durch den Seifenspender erfolgt automatisch durch einen Infrarotsensor. Der neue Spender wurde entwickelt, um einem unumgänglichen Hygieneprinzip im öffentlichen Bereich zu entsprechen: Der täglichen Reinigung. Die Anzahl der Dosiereinheiten pro Betätigung ist einstellbar, außerdem soll das energiesparende Erfassungssystem eine Lebensdauer der Batterien bis zu 300.000 Schaltimpulsen ermöglichen.

