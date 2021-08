Blumige Komplettbadserie

Nostalgie im positiven Sinne

"Anstatt absolut zeitlose Stücke zu kreieren, wollte ich, dass die White Tulip-Kollektion in unser Leben passt; es könnte entweder eine antike Kollektion sein, die zu ihrer Zeit modern gewesen wäre, oder aber eine moderne Kollektion mit Erinnerungen an die Vergangenheit", beschreibt Philippe Starck. Das Geheimnis von White Tulip liege vor allem in der liebevollen Umsetzung der Produkte.