Bodengleiche Duschen ohne Aufwand

Um die Verarbeitungsvorteile bei der Badausstattung mit einer bodengleichen Dusche im Rahmen einer Sanierung nutzen zu können, hat Viega bei der „Advantix Cleviva“ die Vorzüge einer klassischen Rinnenentwässerung – beispielsweise das attraktive Design – mit den Montage­vorteilen und der Reinigungsfreundlichkeit eines Punktablaufs kombiniert. Dieser als Sanierungs­variante nur 70 Millimeter hohe Punktablauf wird frei auf dem Rohfußboden montiert. Eine optionale Schallschutzmatte verhindert dabei gemäß den Schall­­schutz­anforderungen nach ÖNORM B 8115-2 ungewollte Geräusch­übertragung. Steht mehr Aufbauhöhe zur Verfügung, wird alternativ ein Standardablauf mit 95 Millimeter bis 155 Millimeter Aufbauhöhe montiert. Dank einer 50-Millimeter-HT-Rohrverbindung zwischen Ablauf und Abdichtungs­flansch sind aber auch alle anderen benötigten Bauhöhen sowie senkrechte Decken­durchführungen realisierbar.

Fliesenleger-Kit

Ist der Punktablauf vom SHK-Fachmann gesetzt und an die Entwässerungs­leitung angeschlossen, kommt der Estrich- beziehungsweise Fliesenleger zum Zuge: Er übernimmt nach Gießen des Estrichs die fachgerechte Abdichtung des Ablaufs im Verbund. Viega hat dafür ein spezielles „Fliesenleger-Kit“ entwickelt. Es beinhaltet unter anderem eine Dichtmanschette mit über 120 Millimeter Abdichtungsfläche. In einem separaten Karton angeliefert wird sie nur noch von oben in den Flansch des Ablaufs eingeclipst und dann knickfrei in die Verbundabdichtung integriert.

Über ein ebenfalls zum Lieferumfang gehörendes, um 30 Millimeter verstellbares Ausgleichsstück ist dabei eine millimetergenaue Höhenanpassung des Rinnenprofils möglich. Die ebenso präzise Ausrichtung des Ablaufs am Fliesenraster erfolgt durch einfaches vertikales Verschieben des Höhenausgleichsstücks, um bis zu fünf Millimeter in jede Richtung.

© Viega Die Viega-Duschrinne „Advantix Cleviva“ erleichtert dem Estrich- und Fliesenleger die Arbeit.

Das Abdichtungssystem entspricht allen Wassereinwirkungsklassen bis zu W3-I, wie sie in der ÖNORM B 3692 „Abdichtung von Innenräumen“ für ein häusliches Bad mit bodengleicher Dusche ohne Duschabtrennung gefordert wird.

Durch die definierte Schnittstelle bei der Montage von Punktablauf und Duschrinne hat Viega aber nicht nur die Arbeitsprozesse auf der Baustelle vereinfacht, sondern erreicht mit dem „Fliesenleger-Kit“ zugleich einen eindeutigen Übergang der Zuständigkeit zwischen den Gewerken. Das sorgt im Sinne des Bauherrn bei den Sanierungsarbeiten für noch mehr Ausführungs­sicherheit.

Edelstahl-Profil perfekt im Fliesenbild

Das in den Längen 800, 1.000 und 1.200 Millimeter lieferbare Edelstahl-Profil der Duschrinne „Advantix Cleviva“ mit designstarker Gefälleprofilierung wird dann ebenfalls vom Fliesenleger montiert: Vor Ort noch stufenlos bis auf 300 Millimeter kürzbar liegt es wie eine Fliese auf dem Estrich auf und kann so perfekt an das Verlegeschema angepasst werden. Für den langfristigen Halt sorgt ein Armierungsband an der Profilunterseite. Ist eine längere Duschrinne gewünscht, wie in Reihenduschen üblich, können auch mehrere der vier Millimeter starken Edelstahl-Profile aneinanderreihend gesetzt werden.