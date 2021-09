Compact Luxury

.... warme und entspannte Atmosphäre mit luxuriösem Touch

Die Glasscheibe schafft eine räumliche Trennung zwischen Duschbereich und Waschtisch und lenkt dabei den Blick auf die dahinter liegende Metropole, Seoul. Ausgekleidet mit Teakholz, schafft das Bad eine warme und natürliche Umgebung. Die Axor One Armaturen und Axor Universal Circular Accessoires sind in der Oberfläche Polished Gold Optik veredelt. In der Dusche verfügt die Axor One Kopfbrause über einen speziell angefertigten Deckenanschluss und am Waschbecken ist über einem Teak-Waschtisch mit dunkler Naturstein-Oberfläche ein Axor One Wandauslauf.