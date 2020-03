Coronavirus: SHK Essen wird verschoben

„Die Gesundheit unserer Messeteilnehmer steht für uns an erster Stelle“, begründet Oliver Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen, den neuen Termin für die SHK Essen. „Daher haben wir uns in enger Abstimmung mit dem ideellen Träger und den Kooperationspartnern der SHK Essen dazu entschieden, die Fachmesse auf Anfang September zu verlegen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für das enge und vertrauensvolle Miteinander in dieser besonderen, von höherer Gewalt geprägten Lage.“ Neben der SHK Essen wurden auch die Frankfurter Light + Building sowie die Energy Storage Europe aus Angst vor dem Coronavirus verschoben. In der Schweiz wurden indes sämtliche Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern verboten.

Neuer Termin im September

Die SHK Essen wird dennoch stattfinden und auf den Termin von 1. bis 4. September verlegt. Den neuen Termin legte die Messe Essen heute gemeinsam mit dem Fachverband SHK NRW, dem ideellen Träger der Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und digitales Gebäudemanagement, fest. Hans-Peter Sproten, Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes SHK NRW: „Unter den aktuellen Bedingungen ist eine Verschiebung der SHK Essen in den September 2020 alternativlos. Wir sind sehr optimistisch, dass die Branche den neuen Termin – rund vier Wochen vor Beginn der Heizperiode – positiv aufnimmt.“

Andreas Lücke, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und Vorsitzender des Fachbeirats der SHK Essen, teilt diese Einschätzung: „Die Verschiebung der Messe gibt der Branche in dieser unübersichtlichen Situation Planungssicherheit und stellt die Weichen für eine erfolgreiche, unbelastete SHK Essen im Spätsommer.“