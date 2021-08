D1 Druckminderer liefert Spitzenwerte

Ein Druckminderer ist meist fixer Bestandteil bei Trinkwasserversorgungsanlagen. Er schützt die Trinkwasserinstallation sowie alle darin befindlichen Komponenten vor zu hohem Versorgungsdruck und hilft damit, Druckschäden zu vermeiden, Wasserverbräuche zu senken und Schallschutz zu gewährleisten.

„Was kann man an einem Druckminderer eigentlich noch verbessern? Wir sagen: Alles!", ist Hans Peter Kroiss, Prokurist und Vertriebsleiter von BWT Austria, überzeugt. Der neue BWT D1 Druckminderer besticht neben Bauweise, Wahl der Werkstoffe und Bedienung zuallererst in der Optimierung von Druck- und Durchflussverhalten: Dank dem sogenannten Venturi-Effekt liegt der Durchflusskoeffizient (KVS) laut Hersteller zum Beispiel bei der gängigsten Nennweite DN 25 bei 9,3 m³/h. Spitzenwerte von bekannten Druckminderern befinden sich im Vergleich dazu bei 5,4 bzw. 5,8 m³/h.

Startschuss mit breiter Auswahl

Die Produkteinführung wird von einem 75 Artikel starken Sortiment inklusive Original-Ersatzteilen begleitet – egal, ob für private, gewerbliche oder industrielle Anwendungen. Es kann aus drei verschiedenen Werkstoffen gewählt werden: Bleifreier Rotguss Rg+, Messing (beide nach UBA-Metallpositivliste) oder Edelstahl. Wahlweise ist der Druckminderer Dimensionen von ½" bis 2" entweder mit einer klaren Kunststoff-Filtersiebtasse (für Nenndrücke bis PN 16 bar und Wassertemperaturen bis 40 °C) oder mit Metalltasse auch für höhere Beanspruchungen (bis 25 bar Nenndruck und echten 85 °C in der Heißwasser-Anwendung) erhältlich.

Das großflächige Edelstahlsieb (160 µm) soll für optimalen Schutz der nachgeschalteten Regeleinheit sorgen und kann durch Aufschrauben der Filtersiebtasse getauscht oder gereinigt werden. Bei Modellen mit Klarsichttasse aus Kunststoff hat man zudem den Zustand des Filtersiebes jederzeit im Blick. Ein digitales Upgrade: Mit der BWT Best Water Home App wird der Betreiber an die zumindest jährliche Wartung des Filtersiebes erinnert. Dazu kommt eine 10 Jahres D1-Garantie auf Funktion und Wartung. Wird der D1 Druckminderer mittels Produkt-Code in der Best Water Home App registriert, profitieren sowohl Fachpartner als auch Endverbraucher von dieser beim E1 Einhebelfilter bereits bekannten Zusatzgarantie.

Wasser und Geld ein einem sparen

Per Einstellhilfe in der Best Water Home App kann der ideale Hauswasserdruck ausfindig gemacht und mit wenigen Handgriffen direkt am Druckminderer eingestellt werden. Damit wird die Wasserverschwendung bei freien Ausläufen – beispielsweise am Waschtisch, in der Dusche oder bei der Gartenbewässerung – minimiert. Der neue Wassersparrechner in der App zeigt mögliche Kostenersparnisse auf: Je nach Gegebenheiten jährlich bis zu 100 Euro und mehr.