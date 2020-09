Das Bad in Schwarz

Keuco Duschablagen: Für die perfekte Kombination aus Design und Staufläche. Sie bieten viel Platz und sind in ihrer angesagten Optik aus grauschwarz pulverbeschichtetem Aluminium stilvolle Designobjekte in der Dusche. Neben zwei Modellen zur Wandmontage gibt es auch eine Duschablage zum Einhängen an der Glasabtrennung.