Technik im Krankenhaus

23.04.2020 07:00

Das wird Jung Pumpen auf der ersten virtuellen Technik im Krankenhaus-Tagung präsentieren

Die Technik im Krankenhaus-Tagung wird die erste virtuelle Messe sein, an der sich Jung Pumpen als Aussteller beteiligt. Am 12. Mai geht das neue Messeformat an den Start. Jung Pumpen zeigt Entwässerungslösungen für Großprojekte mit vielen Nutzern.