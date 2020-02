Das wünschen sich Gäste im Hotelbad

Im Hotelzimmer zählt vor allem eines: Hygiene im Bad. Das zeigt eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Sanitär-Experten Kaldewei. So nannten 62 Prozent der Befragten ein einwandfrei gereinigtes Bad als wichtigstes Ausstattungsmerkmal. Erst mit großem Abstand folgt etwa ein großes, bequemes Bett. Im Urlaub oder auf Geschäftsreisen schmälern allerdings genau hier, im Hotelbad, viele Störfaktoren die Freude über den Aufenthalt. Die Antworten zu den „Pain Points“ zeigen, was Gäste wirklich verärgert, aber auch, wofür sie bereit wären, mehr Geld auszugeben. Für Hotels gut zu wissen, denn es gibt Badlösungen, mit denen sie ganz einfach die Wünsche ihrer Gäste Wirklichkeit werden lassen können.

Aushängeschild: Das Bad ist die Nummer 1 im Hotelzimmer

Dass für die Zufriedenheit der Gäste das wichtigste Kriterium der Raum ist, in dem schätzungsweise durchschnittlich nur sechs bis 30 Minuten pro Tag verbracht werden, mag erst einmal erstaunen. Aber die Ergebnisse der Kaldewei Hotelstudie machen klar: Das Badezimmer als Raum, in dem man sich frisch und schön macht und abends den Tag beschließt, ist Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg eines Hotels. So sagen 95 Prozent der Befragten, dass sie bei einem unhygienischen Bad das Hotel nicht noch einmal buchen würden. Zudem haben 21 Prozent ein Hotel aufgrund von Mängeln im Bad im Internet schon einmal schlechter bewertet. Mehr als ein Drittel hat sich sogar wegen der miesen Badbewertungen im Netz bereits gegen ein Hotel entschieden.

Mangelnde Hygiene im Badezimmer stört am meisten

Ob Haare im Ablauf, Schimmel in den Fugen oder ein schmutziger Boden: Ein schlecht gereinigtes Hotelbad empfindet eine überwältigende Mehrheit von 99 Prozent als „sehr störend“ oder „ziemlich störend“. Für 98 Prozent waren Schimmelflecken auf Oberflächen von Dusche, Badewanne oder Waschtisch ein Gräuel. Ein Ärgernis, das – wie Hygieneuntersuchungen vom TÜV Rheinland bestätigen – mit Badlösungen aus Kaldewei Stahl-Email gar nicht erst vorkommen muss. Mit ihrer geschlossenen Oberfläche sind die emaillierten Waschtische, Wannen und Duschen nachweislich hygienischer und leichter zu reinigen als herkömmliche Produkte aus Acryl oder geflieste Duschen.

Schimmel in Fugen, Durchfeuchtungsschäden und Verfärbungen stören

In Bädern mit durchgefliesten Duschbereichen wird es dabei besonders kritisch: Auf Platz 3 und 4 der abgefragten Störfaktoren im Hotelbad landeten bei der Studie Schimmelflecken in den Fugen und am Bodenablauf der Dusche sowie Durchfeuchtungsschäden. Darauf folgen ein unzureichender Wasserstrahl sowie eine schlechte Ablaufleistung in der Dusche, die schnell zu kleinen Überschwemmungen führen kann. Auch über Verfärbungen und Beschädigungen an den Badprodukten würden sich viele Hotelnutzer ärgern. Vorbeugen können Hotels hier mit Duschflächen aus Stahl-Email. Stahl steht für Robustheit, Belastbarkeit und Formstabilität. Glas bietet eine hochwertige Optik und Haptik, ist widerstandsfähig, pflegeleicht und hygienisch. Das perfekte Material für die hohen Ansprüche der Hotellerie.

Mängel im Hotelbad werden oft erlebt

Obwohl das Bad für den Erfolg eines Hotels so wichtig ist, hat jeder zweite Befragte bereits schlechte Erfahrungen mit Mängeln gemacht: 51 Prozent wurden schon mit Schimmelflecken in den Fugen und 49 Prozent mit einem schlecht gereinigten Bad bei ihrem Hotelaufenthalt konfrontiert. Und selbst Durchfeuchtungsschäden im Bad sind bei einem Drittel der Gäste aufgetreten. Dabei könnte die Gefahr dieser Mängel durch hochwertige Hotelbadlösungen der Vergangenheit angehören.

Gäste zahlen mehr für Badhygiene und Ausstattung

Die richtig gewählten Badlösungen sind eine Investition, die sich langfristig auszahlt, denn für mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) ist die Badausstattung neben der Hygiene (95 Prozent) buchungsentscheidend. 62 Prozent, also die deutliche Mehrheit der Studienteilnehmer, würden sogar mehr Geld für ein Hotel bezahlen, wenn die Badezimmer modern und hochwertig ausgestattet sind. Mehr als jeder Zweite (53 Prozent) greift tiefer in die Tasche, wenn in den Bädern Produkte mit besonders hygienischen Oberflächen eingebaut sind. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist mittlerweile ins Bewusstsein der Hotelgäste gerückt: Die Hälfte der Befragten würde es vorziehen, wenn bei der Ausstattung auf Kunststoffe verzichtet würde und stattdessen natürliche, recycelbare Materialien zum Einsatz kämen. Laut Studie wären 62 Prozent dann sogar bereit, mehr Geld für ihr Zimmer zu bezahlen.