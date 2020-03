Das zeigt Holter auf der Energiesparmesse Wels

Auf der WEBUILD Energiesparmesse Wels präsentiert der Sanitär- und Heizungsgroßhändler Holter Produkte und Lösungen für Badezimmer, Wellness & Pool, Haustechnik und Hauswirtschaftsraum. Als Lokalmatador ist der Familienbetrieb mit Sitz in Wels auch der größte Messeaussteller. Auf dem 900 Quadratmeter großen Stand tauchen die Besucher in jene Themenwelten ein, die auch die neuen Mein Holter Bad Ausstellungen prägen.

Das 1873 gegründete Familienunternehmen hat seine Leistungen unter der neuen Dachmarke Holter Home auf der Energiesparmesse 2019 erstmals präsentiert: „Als Großhändler pflegen wir langjährige enge Partnerschaften zu knapp 4.000 Installateuren und mehr als 650 Lieferanten“, berichtet Geschäftsführer Michael Holter. „Wir fungieren als zuverlässiges Bindeglied in der Vertriebskette vom Hersteller zu den Konsumenten. Diese können dadurch aus einer breiten Produktpalette wählen und in der Umsetzung auf das Know-how der Installateurbetriebe vertrauen“, sagt Michael Holter.

Bei einem Rundgang am Holter-Messestand in Halle 20 tauchen die Besucher in diese Themenwelten ein. „Die Kunden können sich über Trends sowie Neuheiten informieren und inspirieren lassen“, sagt Christian Rauchfuß, Ressortleiter Verkauf bei Holter. „Darüber hinaus setzen wir auch auf der WEBUILD auf umfassende fachkundige Beratung. Dabei zeigen wir auf, was beispielsweise Badezimmer- oder Heizungskauf langfristig bedeuten und was es in der Planung zu berücksichtigen gilt.“ Holter bringt in diesem Zusammenhang auch die Themen Hygiene und Nachhaltigkeit ins Spiel. Recyclebare Materialien oder Produkte regionaler Hersteller stehen dabei ebenso im Fokus wie wassersparende Armaturen.

Erlebbare Produkte am Messestand

Holter schafft vielfältige Messeerlebnisse für die Besucher: Mittels Virtual Reality-Brille können die Messegäste verschiedene Musterbäder und Wellness-Bereiche virtuell erkunden. Mit Hammer, Feuer und Nagellack wird die Robustheit von Stahl-Email geprüft. Weitere neuartige Oberflächen im Sanitärbereich können haptisch erlebt und Badewannen auf deren Komfort und Größe getestet werden. Die ausgestellten Dusch-WCs sind voll funktionsfähig und daher leicht zu erklären. Im Bereich Haustechnik wird die einfache Bedienung unterschiedlicher Geräte veranschaulicht.

Traumbäder für alle Fälle

„In den Mein Holter Bad Kollektionen finden sich Lösungen für alle Lebenslagen und Bedürfnisse. Das veranschaulichen wir auch auf der WEBUILD und geben einen breiten Überblick über unser Sortiment“, erklärt Christian Rauchfuß. Darüber hinaus zeigt Holter aktuelle Trendprodukte wie etwa unterschiedliche Dusch-WCs in Funktion, praktische Lösungen für die Sanierung und Design-Neuheiten: angefangen von der Mein Holter Bad Kollektion Korsika Aquin bis hin zu farbigen Armaturen und nachhaltigen Materialien der Mein Holter Bad Kollektion Manufaktur. Ein weiterer Schwerpunkt sind innovative Oberflächen wie etwa Titanstahl, Feinsteinzeug, keramische Oberflächen mit antibakteri-eller Veredelung und der Mineralwerkstoff H-Stone.

Jene, die Inspiration für den eigenen Wellness-Bereich suchen, kommen bei Holter ebenfalls auf ihre Rechnung. Outdoor-Pools, trendige Gartenduschen und eine Sauna machen Lust auf mehr. Die Ausstellung wird mit umfangreicher Schwimmbadtechnik ergänzt.

Neuheiten von Haustechnik bis Hauswirtschaftsraum

Im Bereich Haustechnik zeigt der Hersteller ebenfalls zahlreiche Neuheiten, zum Beispiel Hochtemperatur-Wärmepumpen zur Renovierung bzw. für den Kesseltausch, Design-Abdeckungen für Luftauslässe im Wohnbereich, Anlagen zur Trinkwasserenthärtung, Abwasserpumpen und Kleinhebeanlagen. Lösungen im Bereich Sonnenenergie zur Heizungsunterstützung, Warmwasseraufbereitung sowie Stromerzeugung runden das Angebot ab.

https://youtu.be/3geJ3dgWP7g

Der moderne Hauswirtschaftsraum findet auf dem Holter Messestand ebenfalls Platz. Gezeigt werden neben der modularen Möbelserie Holter Clean Pur, die für Ordnung und Komfort sorgt, erstmals eine moderne zentrale Staubsaugeranlage und ein praktisches Wäscheabwurfsystem in Funktion.