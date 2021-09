Der Innovation Summit 2021

Am 29. September 2021 findet der digitale Auftakt zur Innovation Summit World Tour statt. Die Veranstaltung behandelt, durch welche möglichen Ansätze für die Industrie, den Gebäudesektor, sowie die Energieversorgung eine Transformation zu einer ressourcenschonenderen, langfristig klimaneutralen Welt eingeleitet werden kann. Zusammen mit Kunden, Partnern und Experten beleuchtet Schneider Electric die Herausforderungen aus verschiedenen Blickwinkeln und zeigt Lösungen für die jeweiligen Bereiche auf.

Technologische Antworten

Im Rahmen des Events werden Keynotes, Strategy Talks und Expert Learning Sessions angeboten. „Wir müssen uns den aktuellen ökologischen, technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen stellen und die zahlreichen Fragen die sich hier ergeben, mit unseren Technologien beantworten", betont Christophe de Maistre, Zone President DACH bei Schneider Electric. Welche Lösungen man gefunden habe und welche Visionen man verfolge, erfahre man im Rahmen des Events.

Programm

Der luxemburgische Wissenschaftsjournalist und Autor Ranga Yogeshwar gibt die Keynote, dabei nimmt Besucher mit in "Emil's Welt". Unter der Moderation von Angela Elis findet der Strategy Talk als Diskussionsrunde zu den aktuellen Herausforderungen der CO2-Reduzierung in Betrieben und Gebäuden statt. Am Gespräch nehmen Barbara Frei, EVP Industrial Automation bei Schneider Electric, Reinhard Müller, Vorstandsvorsitzender bei Euref, Michael Ranft, Senior Vice President Head of Strategic Business Unit OEM bei Wilo SE, Henrik Siegl, Territory Manager bei Ionity, Xiaohu Tao, Vice President Business Innovation & Digital/Energy Network bei E.ON SE und Peter Weckesser, EVP, Schneider Digital & Chief Digital Officer bei Schneider Electric, teil.

Expert Learning Sessions wird es zu sechs Themen geben: