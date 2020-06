Die Bäderwelt für Zuhause

© Elements

Die 3D-Rundgänge vermitteln ein realistisches Bild davon, wie das eigene Badezimmer aussehenkönnte. „Wir haben in unserer Ausstellung eine Vielzahl von Badezimmerkojen in verschiedenen Größen und mit ganz unterschiedlichen Produkten gestaltet“, sagt Ilse Kerschhofer, Leiterin der Elements Ausstellung in Regau. Die Vielfalt der Ausstellungen reicht vom hochwertigen Standardbad bis zur ausgefallenen Wellness- Oase. Dabei gleicht keine Ausstellungen der anderen. „Mit den neuen 3D-Rundgängen durch alle Badausstellungen kann jeder Kunde einen Blick ins eigene, zukünftige Traumbad werfen“, betont Kerschhofer.