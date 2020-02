Die Frauenthal Expo in Zahlen

13.833 Gläser. So viel Bier wurde auf der vergangenen Frauenthal Expo ausgeschenkt. Dank 15 Kilometer an verlegten Kabeln funktionierte neben dem Bierfluss auch die Technik reibungslos. Die trinkfreudigen Besucherinnen und Besucher konsumierten außerdem 10.305 Mahlzeiten und vernetzten sich auf einer Ausstellungsfläche von 9.000 Quadratmeter.

Damit für Besucher und Aussteller an den drei Messetagen alles reibungslos verläuft, haben sich die WhatsApp-Nachrichten in der Frauenthal-Marketing-Gruppe vom 2. bis zum 17. Jänner auf unglaubliche 1.257 summiert. Die durchschnittliche Tages-Kilometerleistung eines Mitarbeiters lag bei 16 Kilometer. Das perfekte Fitnessprogramm für die kommenden Aufgaben, warten doch neue Highlights, wie beispielsweise der Start von Elektromaterial.at, die 0 Prozent Finanzierung bei Bad & Energie und die ALVA Kataloge in der Pipeline.