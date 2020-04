Die Klopapierschlacht ist eröffnet

Eines der Phänomene in Zeiten der Corona-Krise ist zweifelsohne der Streit um das Klopapier. Die Regale sind mitunter seit Wochen leer. In Deutschland ebenso wie in Österreich, Klopapier hat sich ohne Zweifel zum Produkt des Jahres entwickelt. Die Kasseler Agentur ad-artists findet, dass man das Klopapier-Phänomen in diesen Zeiten am besten mit einem Schmunzeln betrachtet und lädt zur großen „Schlacht um die Rolle" im Internet ein.

Onlinegame „Klopapierschlacht“

Martin Benderoth, Geschäftsführer von ad-artists, erklärt, wie es zu der Idee kam: „Viele Aufträge sind weggebrochen und so wollten wir die Zeit sinnvoll nutzen, um all denjenigen, die nun Zuhause sind oder sein müssen, den Alltag mit einem witzigem Game ein wenig zu versüßen und all den Verkäuferinnen und Verkäufern dort draußen zu danken, die das ganze 'Klopapier-Theater' jeden Tag mitmachen müssen.“

Mit einem humorvollen Augenzwinkern hält die Agentur ad-artists den Verbrauchern nun den Spiegel vor und ruft dazu auf, die Schlacht im Internet auszutragen und nicht im Supermarkt. Im Onlinegame „Klopapierschlacht“ darf ab sofort virtuell um das Must-Have des Jahres gerangelt werden. Den Teilnehmern am Spiel winkt zudem ein schelmisch-genialer Gewinn: Ein ganzer Jahresvorrat an Klopapier.