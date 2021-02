Die Kunst des Reinigens

Einmal um die Welt

Kärcher kann auf jahrelange Erfahrung in der Restauration von Denkmälern setzen. Seit 1980 wurden weltweit über 140 Denkmäler im Rahmen des Kultursponsorings restauratorisch gereinigt; darunter die Kolonnaden des Petersplatzes in Rom, das Brandenburger Tor in Berlin, die Christusstatue in Rio de Janeiro, die Memnonkolosse im oberägyptischen Luxor und die Präsidentenköpfe am Mount Rushmore.