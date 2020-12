Die luxuriöse Wellnessoase für zuhause

Für den besonderen Look sorgen farbige Highlights im Badezimmer. Die Kermi-Duschlösung TUSCA wirkt mit Akzenten in Schwarz Soft besonders edel und extravagant. Auch die Abdeckung des POINT Duschplatzsystems von Kermi wurde in Schwarz Soft lackiert und passt sich somit der Farbgebung im Badezimmer an.