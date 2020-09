Die schönsten Bäder zum Tag des Bades

Als gemein­same Aktion von Mar­ken­her­stel­lern, Fach­groß­han­del und Hand­werk unter dem Dach der Vereinigung deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) hat sich der Tag des Bades mitt­ler­weile eta­bliert und wird in die­sem Jahr bereits zum 16. Mal ver­an­stal­tet.

Zwei Szenarien für Erfrischung und Entspannung

Der diesjährige Tag des Bades steht gleich unter zwei Mottos: Für einen „Traum­start in den Tag“ macht das Bade­zimmer am Mor­gen fit für die Bewäl­ti­gung des All­tags. Eine vita­li­sie­rende Dusche, eine erfri­schende Rasur, dem per­fek­ten Sty­ling den letz­ten Schliff geben. Mit dem rich­ti­gen Licht und den rich­ti­gen Pro­duk­ten kann da beim Start in den Tag schon fast nichts mehr schief gehen. Unter dem Motto „Alles fürs Wohl­ge­fühl“ ist dann am Abend Ent­span­nung ange­sagt. Nach einem anstren­gen­den Tag fin­den wir im hei­mi­schen Bade­zimmer die Ruhe, um einen Gang her­un­ter­zu­schal­ten. Wir las­sen den All­tag hin­ter uns und bei einem ent­span­nen­den Bad die Seele bau­meln. Gedämpf­tes Licht und duf­tende Aro­men stim­men uns auf die Nacht ein.

Den Tag des Bades feiern wir heute mit einer Fotostrecke von traumhaften Bädern: