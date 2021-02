Die Verbindung von Funktionalität und Ästhetik

Flach und markant

Das Lavida Wall 2.0 passt sich optisch dem Lavida Plus Paneel an und fügt sich damit ideal in die markant-eckige Produktfamilie. Der flache Metallkorpus verfügt über besonders geringe Aufbauhöhe und verschwindet damit förmlich in der Wand. Damits verfügt das Lavida Wall 2.0 Duschpaneel über eine besonders geringe Aufbauhöhe von nur 40 mm.