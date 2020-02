Diese Produkte konnten sich bei den German Design Awards 2020 durchsetzen

Der German Design Award zeichnet Projekte aus, die wegweisend in der deutschen und internationalen Designlandschaft sind. Die Produkte werden von einer internationalen Jury, die führende Köpfe aus allen Disziplinen des Designs versammelt, bewertet. Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rat für Formgebung und zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit. Mit rund 5.300 Einreichungenaus 69 Ländern konnte ein erneuter Zuwachs an internationalen Teilnehmern verzeichnet werden. Entsprechend hart arbeitete die internationale Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gestaltung an der Auswahl der herausragenden Einreichungen. Schließlich kürte sie in den 61 Kategorien insgesamt 70 Gold-Preisträger. Einige Gewinner aus der Kategorie "Bath and Wellness" stellt TGA nun vor.

Für noch mehr Design-Inspiration folgen Sie TGA auf Instagram.