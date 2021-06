Dieser Dübel funktioniert auch im Nassbereich

Conrad nimmt den neuen Dübel DuoSeal von fischer in das Angebot an Befestigungs- und Montagematerial auf. Mit DuoSeal sollen sich Bohrlöcher im Nassbereich sowie in Feuchträumen ohne zusätzliche Dichtmasse oder Silikon wasserdicht verschließen lassen. Bauschäden und Schimmel durch Feuchtigkeit im Baustoff aufgrund unzureichend abgedichteter Bohrlöcher will man damit in die Vergangenheit katapultieren.

Das Produkt eignet sich speziell für geflieste Flächen, die häufig Spritzwasser und temporär anstauendem Wasser ausgesetzt sind. Typische Anwendungen umfassen etwa die Ausstattung von Badezimmern, Duschen aber auch geflieste Flächen in öffentlichen und gewerblichen Bereichen, wie Küchen oder Garagen.

Bei dem neuen Dübel DuoSeal kombiniert fischer zwei Kunststoffkomponenten: Weicher (grau) und fester (rot) Kunststoff sowie die spezielle Geometrie sollen einen sicheren Halt gewährleisten. Durch das Eindrehen der beigepackten Schraube wird die weiche Komponente zur Dichtung an die Bohrlochwand gedrückt. Beim Anziehen der Schraube aktiviert der Dübelgrundkörper aus festem Kunststoff je nach Baustoff das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten). Zusätzliche Funktionssicherheit bieten laut Hersteller der weiche Rand des Dübels, der wie eine Dichtscheibe funktioniert, und die Riffelung am Schaft, um Unebenheiten im Bohrloch auszugleichen.

„Bisher mussten Handwerker*innen Bohrlöcher im Nassbereich aufwendig mit Silikon oder sonstiger Dichtmasse zusätzlich versiegeln. Zudem entspricht Silikon nicht den genannten Abdichtungsnormen, da dies nur eine temporäre Lösung darstellt und regelmäßig nachgebessert werden muss“, erklärt Sarah Lang, Leitung E-Commerce von fischer Deutschland.