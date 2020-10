Dieser Schalter funktioniert ohne Batterien oder Kabel

Schalter im Innenbereich sind ziemlicher Alltag. Doch die neueste Entwicklung von Gira, einem Hersteller von Elektroinstallationstechnik und Gebäudesystemtechnik aus Nordrhein-Westfalen, ist ein Schalter für den Außenbereich und wenig alltäglich.

Beim sogenannten „Friends of Hue Outdoor Switch“ handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt mit Senic, einem 2013 in Berlin als Start-up gegründeten Unternehmen für Smart Home Steuerungen.

Der Schalter ist für die Steuerung sämtlicher Geräte des smarten LED-Lichtsystems Philips Hue verwendbar. Einzelne Leuchten oder Gruppen an Leuchten können ein- und ausgeschalten oder gedimmt werden. auch bestimmte Farbstimmungen sind möglich.

Über die Philips Hue Bridge V2 – ein zentrales Steuerelement – ist er außerdem mit den Homekit Accessories kompatible. Dazu zählen etwa Steckdosen, Garagenöffner, Sprinkleranlagen oder auch Lautsprecher. Bis zu 50 Schalter können miteinander gekoppelt werden.

Dabei funktioniert der Schalter ohne Kabel oder Batterien. Dafür wird die Energy Harvesting Technology angewendet – das Drücken des Schalters allein produziert Energie und sendet ein Funksignal. Aufladen ist nicht nötig. Das Funksignal reicht im Innenbereich 30 Meter und außen 50 Meter weit.

Das Pendant zum neuen Schalter ist der Friends of Hue Smart Switch für den Innenbereich. Der Outdoor Switch hingegen ist spritzwasserfest und daher auch für draußen geeignet. Eine nahtlose Koppelung der Innen- und Außenschalter ist ebenfalls möglich.

Der Schalter kann als Einstieg in den Smart Home Markt verstanden werden, da sich der Nutzer nicht mit Systemintegration auseinandersetzen muss. Die Verbindung mit den Leuchten und der Bridge ist laut Gira über die App in ein paar Schritten erledigt. Der Schalter kann mit Klebepunkten oder Schrauben an der Wand befestigt werden oder auch einfach auf dem Tisch liegen – da es kein Kabel gibt, steht dieser Punkt dem Nutzer völlig frei.