Dieses System will Büros in Coronazeiten sicherer gestalten

Edge, ein Projektentwickler und Beratungsunternehmen im Immobilienbereich, launcht jetzt sein neues Technologieprodukt Edge Next. Dabei handelt es sich um eine Plattform, mit der sich die Leistungen eines Bürogebäudes optimieren lassen sollen.

Durch das Produkt sollen Büroräume intelligenter, gesünder und nachhaltiger werden. Dafür sammelt und analysiert die Plattform Daten, die sie vom vorhandenen Gebäudemanagementsystem, aber auch von zusätzlich installierten mobilen Sensoren und anderen Quellen bekommt.

Die Daten werden alle auf einem Dashboard zusammengeführt. Das soll für mehr Übersichtlichkeit sorgen und potenzielle Maßnahmen beschleunigen. Automatisierte Reports werden an Stakeholder verschickt.

Daten, die auf dem Dashboard gesammelt abgebildet werden, beziehen sich unter anderem auf Energieverbrauch, Komfort und Luftqualität. So kontrolliert Edge Next etwa die Raumluft – so soll der Aufenthalt auch in Zeiten der Coronakrise sicherer werden.

Durch die Überwachung des Energieverbrauchs kann die Anlage dabei helfen, Kosten einzusparen oder den CO2-Fußabdruck zu verringern.

Auch Belegungsdaten werden abgerufen. So soll die Raumnutzung optimiert und die operative Effizienz eines Betriebs gesteigert werden. Beispielsweise kann die Plattform anhand von Daten die Beleuchtung, Heiz- und Klimageräte eines Raumes abschalten, wenn dieser nicht belegt ist.

Zusätzlich geben die Nutzungsdaten wichtige Einblicke, wenn es darum geht, Homeoffice für einige Mitarbeiter zu planen, oder eine Vergrößerung oder Verkleinerung des Unternehmens im Raum steht. Edge selbst hat die Technologie dafür verwendet, die Rückkehr ihrer Mitarbeiter ins Büro in Amsterdam zu planen. Sobald zu viele Mitarbeiter in einem Raum waren oder die Luftqualität nachließ, gab das System eine Warnung ab.