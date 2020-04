Digital Masterclass: Das muss bei der Planung von Brandschutz-Anlagen beachtet werden

Krankenhäuser, Pflege- und Altersheime sind komplexe Gebäude, die Planer und Bauausführende vor besondere Herausforderungen stellen - insbesondere im Brandschutz. Die Mehrzahl an Personen ist in diesen Nutzungen in ihrem Gefahrenwahrnehmungsbewusstsein und ihrer Mobilität eingeschränkt und daher häufig auf die Hilfe Dritter angewiesen. Um den besonderen Sicherheitsanforderungen in diesen Einrichtungen gerecht zu werden, ist es daher umso wichtiger, dass dem Stand der Technik angepasste Brandschutzkonzepte vorliegen.

Was zeichnet den Brandschutz im Krankenhaus besonders aus? Was muss in der Planung berücksichtigt werden und welche Maßnahmen sind zu setzen? Welches sind die größten Herausforderungen? Diese und weitere Fragen beantworten Pius Schafhuber, geschäftsführender Gesellschafter von Brandschutz & Consulting, und Manfred Pfündl, Geschäftsführer von G&P Air Systems, am 30. April um 10 Uhr in der Digital Masterclass zum Thema Brandschutz im Krankenhaus. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.