Digitale Badlösungen

Sensor Taps

Gessi bietet mit seinen berührungslosen Armaturen Sensor Taps die perfekte Antwort auf Hygieneanforderungen in Bad und WC. Die berührungslosen Armaturen Sensor Taps wurden in verschiedensten Ausführungen entwickelt. Ein elektronischer Sensor, der auf kleinste Bewegungen der Hände reagiert, löst den Wasserfluss aus. Sensor Taps sind im eigenen Zuhause eine ebenso gute Wahl wie in öffentlichen Gebäuden. Erhältlich sind die berührungslosen Armaturen Sensor Taps von Gessi in allen 15 Elements-Badausstellungen in ganz Österreich.