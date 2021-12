Digitale Zeitreise durch die Taconova-Geschichte

Komfort beginnt im Kleinen – und bewirkt Großes. Das ist seit nun 60 Jahren das Credo von Taconova, Spezialist für Wasser- und Raumtemperatur. Anlässlich des Jubiläums gibt Taconova auf seiner Website Einblicke in die einzelnen Dekaden seit der Gründung. Die Zeitreise zeigt, was die Welt bewegte, wie sich Taconova-Lösungen entwickelten, welche Menschen dahinterstehen und wie die Produkte bis heute für Behaglichkeit sorgen.

Von Taco zu Ostaco zu Taconova

Gestartet im Jahr 1961 als europäisches Handelsunternehmen des amerikanischen Taco Konzerns unter dem Namen „Taco Heizungen AG“, entwickelt Taconova über die Jahre zahlreiche eigene, zum Teil patentierte Produkte und Komponenten. So entstanden bereits in den 1960ern, 1970ern und 1980ern Pionier-Produkte und Evergreens wie der vollautomatische Heizungsentlüfter TacoVent, der thermische Brauchwassermischer NovaMix und die TacoSetter und TopMeter für den hydraulischen Abgleich. Später folgten die ersten Solar-, Frischwarmwasser- und Wohnungsübergabestationen. „Von Beginn an hatte es sich das Unternehmen zur Aufgabe gemacht, mit seinen Produkten und Services das Leben der Menschen möglichst komfortabel zu gestalten“, betont Ralph Seewald, Managing Director bei Taconova.

Im Verlauf der 1960er Jahre gründete Taconova mehrere eigene Tochterunternehmen und Verkaufsgesellschaften, und in den 1980er Jahren lag der Fokus bereits auf Eigenentwicklungen für den europäischen Markt. Die Produktpalette wächst, Taconova entwickelt sich vom reinen Komponentenhersteller zum Systemanbieter. Parallel dazu wird die Firma mehrfach verkauft, umbenannt und erweitert. In den 1980er Jahren gehörte Taconova etwa unter anderem zum bekannten Guinness Konzern. Später wechselte das Unternehmen in den Besitz der Schweizer Avia Osterwalder Zürich AG und firmierte unter dem Namen Ostaco, um schließlich im Jahr 2017 wieder unter das Taco-Konzerndach zurückzukehren.