Dornbracht vereint sinnliches Design und klassische Eleganz

Mit ihren charakteristischen Porzellanplättchen in den detailreichen Griffen und dem aufwendig gearbeiteten Sechskantauslauf spiegelt die Armatur Madison des nordrhein-westfälischen Unternehmens Dornbracht ihre klassische Eleganz auf unverwechselbare Weise wieder.

Dornbracht wurde 1950 gegründet und ist heute international mit seinem Produktportfolio in mehr als 125 Märkten aktiv. Als Premium-Marke steht Dornbracht für innovative Technologie und hohe Qualitätsstandards auf Manufakturniveau, das „Made in Germany“ mit hochqualifizierten Mitarbeitern und modernsten Produktionstechnologien realisiert will.

