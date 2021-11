Drees & Sommer eröffnen Linzer Standort

Drees & Sommer Österreich hat im Oktober 2021 neben dem Unternehmenssitz in Wien einen zweiten Bürostandort in Linz eröffnet. Mit dem neuen Standort will das Immobilienberatungs- und Planungsunternehmen mit dem Know-how von 4.000 Mitarbeitern ab sofort näher an den Kunden und Partnern der Industrieregion Oberösterreich sein.

Nachhaltiger Beratungsansatz

Der neue Standort im Zentrum von Linz wird von David Schöne geleitet. Gemeinsam mit Projektmanagerin Carolin Breitschopf steht er den Kunden künftig zur Seite. „Als ganzheitlicher Anbieter rund um den Lebenszyklus von Immobilien bieten wir unseren Kunden, Immobilienberatungsleitungen von der Generalplanung bis hin zum Projektmanagement “, umreißt Schöne das Angebotsspektrum. Und weiter: „Wir sehen uns als innovativer Partner für Beraten, Planen, Bauen und Betreiben.“ Von der Einzelleistung bis zur Gesamtabwicklung von Bauprojekten verfolge man dabei stets einen nachhaltigen Beratungsansatz, betont Breitschopf. Und zwar „sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus ökologischer Perspektive“.

Drees & Sommer Österreich Geschäftsführer Philipp Gansch fügt hinzu: „Drees & Sommer ist schon seit Jahrzehnten für verschiedenste Unternehmen aus der Immobilienbranche aber auch im Industriesektor in Oberösterreich tätig.“ Mit dem neuen Büro in Linz wolle man den Kontakt zu bestehenden Kunden und Partnern intensivieren und verstärkt neue Kunden ansprechen.