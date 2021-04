Drees & Sommer: Neues Mercedes-Benz Headquarter fertiggestellt

Nach einer rund einjährigen Realisierungszeit hat Drees & Sommer Österreich pünktlich das neue Headquarter von Mercedes-Benz Slovakia in Bratislava übergeben. Der Zeitplan konnte trotz Coronakrise und damit einhergehender Grenzschließungen eingehalten werden. Das Immobilienberatungs-, Planungs- und Projektmanagement-Unternehmen mit Sitz in Wien unterstützte Mercedes-Benz bei der Suche nach einem neuen Bürostandort in der slowakischen Hauptstadt, dem Bürokonzept, der Projektsteuerung und dem Facility Management.

„Wir sind sehr glücklich über die erfolgreiche Fertigstellung unseres neuen Headquarters. Drees & Sommer hat das Projekt mit Design, technischer Planung und Ausführung in einer guten Partnerschaft und Zusammenarbeit mit unseren lokalen und zentralen Teams unterstützt, um ein modernes Office-Konzept nach unseren globalen Corporate-Standards zu realisieren“, erzählt Florian Wedler, CFO Mercedes-Benz Slovakia.

Das Unternehmen ist nun seit der Übergabe im EINPARK Offices angesiedelt; dem ersten Bürogebäude der Slowakei mit LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Platinum-Zertifikat, das für Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit steht. Das sei laut Wedler im Einklang mit dem Commitment zu Klimaschutz und CO2-Neutralität von Mercedes-Benz.

One-Stop-Shop-Prinzip

„Wir haben schon länger einen Fokus auf Projektentwicklungen in der Region CEE/SEE gelegt und wollen diese künftig weiter vorantreiben. Einer unserer derzeitigen Schwerpunkte liegt etwa auf dem Aufbau des ‚Drees & Sommer CEE-Hubs‘ in Wien“, erläutert Nadja Pröwer von Drees & Sommer Österreich. Man fungiere im Sinne eines ‚One-Stop-Shops‘ als Vertrauenspartner mit Gesamtabwicklungskompetenz über alle Projekt- und Leistungsphasen hinweg.