Duschen de luxe

Vornehme Zurückhaltung - so beschreibt Kermi die neue Duschkabine Mena. Sie erweitert das Sortiment der Beschlag-Duschkabinen des Herstellers und zeichnet sich durch ihr modernes Design aus. Mena gibt es ganz reduziert auf Maß gefertigt mit Wandbeschlag, oder als Serienmodell mit Wandprofil für mehr optischen Halt.

Die Metallbeschläge kommen durch die rahmenlose Konstruktion besonders gut zur Geltung. Aber auch in Kombination mit dem dezenten Wandprofil wirkt die Dusche transparent. Alle Türen verfügen über eine nach innen und außen öffnenden Pendeltür mit Hebe-Senk-Funktion sowie einen bodenebenen Einstieg in die Duschkabine. Die Beschläge und Profile sind in Chrom bzw. Silber Hochglanz oder in der mattlackierten Oberfläche Schwarz Soft erhältlich. Sowohl die Griffplatte außen, als auch der Knopfgriff bieten angenehme Haptik.