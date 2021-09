E-Service-Portal mit direkter Ticket-Lösung

Reflex Winkelmann hat seinen After Sales & Service mit neuen technischen Optionen ausgestattet – für höhere Effizienz und mehr Komfort im Kundendienst. „Wenn ein Kunde sich für eine Umsetzung mit Reflex entscheidet, kann er immer den bestmöglichen Service erwarten, und das gilt natürlich auch nach dem Abschluss des Projekts“, sagt Ralf Siekmann, Director After Sales & Service bei der Reflex Winkelmann. Schritt für Schritt werden dabei immer mehr digitale Möglichkeiten in das Service-Portfolio aufgenommen.

24/7 Ticket-Lösung

Die Beauftragung mit handschriftlich ausgefüllten Formularen, Firmenstempel und Einsendungen per Fax soll künftig der Vergangenheit angehören. Man habe dadurch auf beiden Seiten den Aufwand für die Auftragserfassung gesenkt sowie die Zeitersparnis erhöht, freut sich Siekmann. Konzipiert wurde stattdessen ein E-Service-Portal mit einer direkten Ticket-Lösung, das rund um die Uhr verfügbar ist: Sendet der Kunde über das integrierte Online-Formular auf der Reflex-Website eine Beauftragung an den Werkskundendienst, wird diese umgehend nach Dringlichkeit eingeordnet und eine Bestätigungsmail an den Kunden verschickt. Sobald ein Techniker einsatzbereit ist, erhält der Kunde eine Kurznachricht hinsichtlich des Termins vor Ort. Nach erfolgreichem Abschluss der Arbeiten erfolgt die Rechnungsstellung im PDF-Format. Siekmann: „Dazu haben wir durch diese digitale Umstellung unseren Papierverbrauch gen null reduziert – ein Nebenaspekt, der vor allem aus umweltrelevanten Aspekten sehr positiv ist.“