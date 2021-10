Edler Akzent durch Armaturenauswahl

Um die gestalterische Vielfalt von HEWI zu erhöhen, ergänzen ab sofort Armaturen und Brausethermostate in Schwarz matt das Sortiment des Systemanbieters für Sanitär-Accessoires, barrierefreie Produkte und Beschläge. Durch den Einsatz von Schwarz matt können Farbkonzepte unterstützt oder durch Akzente veredelt werden. Erreicht wird das matte Finish durch ein spezielles Veredelungsverfahren, welches laut Hersteller eine besonders tief schwarze matte Farbe erzeugt. Die Pulverbeschichtung bietet neben einer edlen Optik auch Korrosionsschutz und soll so die Langlebigkeit der Produkte garantieren.

Manuell oder Sensorgesteuert

Mit ihrem System-Design fügen die Produkte sich problemlos in jedes Raumkonzept ein und bilden mit anderen HEWI Sanitär-Accessoires, barrierefreien Produkten, Waschtischen und Beschlägen eine Einheit. Erhältlich sind die neuen Armaturen als manuell bedienbare Einhebel-Waschtischmischer oder in der sensorgesteuerten Alternative. Sie sind auf Leistungsfähigkeit und hohe Beanspruchung ausgelegt - so lassen sich die Armaturen nicht nur in privaten Räumen einsetzen, sondern bestehen auch den hochfrequentierten Einsatz in öffentlichen Sanitärräumen. Zudem ermöglichen die Werkstoffe die Sicherung der Trinkwasserqualität.