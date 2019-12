Ein Stück Skandinavien fürs Badezimmer

Ordnung zum Wohlfühlen

Aber nicht nur in Sachen Optik passen die Badmöbel von Villeroy & Boch perfekt zum Scandi-Look, der großen Wert auf klare Strukturen legt. Mit ihrer durchdachten Funktionalität sorgen sie für Ordnung im Bad und erzeugen so Ruhe und Wohlgefühl. In den praktischen Auszügen im Waschtischunterschrank kann man sämtliche Utensilien, die man tagtäglich am Waschplatz braucht, griffbereit unterbringen.