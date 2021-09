Ein Touch Leichtigkeit

Auf der Suche nach einer feinen, bezahlbaren Beschlag-Duschkabine für Duschnische, Ecke oder U-Kabine? Die Serienmodelle der Liga Schwingtür von Kermi bieten die gewünschte Lösung. Und in der Mattfarbe Weiß Soft sorgen sie zudem für einen hellen, einladenden Look.

Frischer Wind

Das moderne Beschlagprogramm Liga von Kermi ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und noch dazu preislich attraktiv. Die Schwingtür hat dank fünf Millimeter hochtransparentem Einscheiben-Sicherheitsglas ein transportfreundliches Gewicht und werkseitig vormontierte Beschläge sorgen für einen leichten Einbau. Als Serienmodell mit schmalem Wandprofil oder auf Maß mit Wandbeschlag eignet sich die Liga Schwingtür für jede Raum- und Einbausituation. Serienmäßig ist sie zwei Meter hoch, die Beschläge und Griffe in Chrom strahlen Designcharakter aus. Die Farbe Weiß spielt in der trendigen Badgestaltung eine immer größere Rolle. Und auch die Liga Schwingtür bringt in Weiß Soft frischen Wind in das Badezimmer.