Eine Badewanne für Zwei

Große Auswahl an Farben

Erhältlich ist die BetteSelect Duo in den geräumigen Maßen 170x75 cm und 180x80 cm. Beide Varianten sind jeweils 42 cm tief, was genug Raum für warme Knie lässt. Außer in klassischem Weiß kann die Badewanne in den aktuellen Effektfarben Midnight, einem glitzernden Schwarz, oder Blue Satin, einem angesagten Blauton, gewählt werden – oder in einer der über 400 Sanitärfarben aus der umfangreichen Farbwelt von Bette.