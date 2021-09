Eine MAXO Pumpe für jeden Anlass

Je größer die Gebäude, desto komplexer und individueller ist meist auch ihre Gebäudetechnik. Gerade daher ist eine betriebssichere Pumpentechnologie von Bedeutung. Die MAXO-Familie von Wilo erfüllt diese Anforderungen - mit korrespondierenden Pumpen für Heizung-, Klima-, Kälte- oder Trinkwarmwasseranwendungen.

Wilo-Yonos MAXO plus

Dieses Modell ist die Standard-Hocheffizienzpumpe für den Austausch ungeregelter Pumpen – inklusive komfortabler Installation. Die Wilo-Yonos MAXO plus ist die Hocheffizienzpumpe für den Austausch ungeregelter Standardpumpen bei Heizungs-, Klima-, Kälte- und Trinkwasseranwendungen in größeren Gebäuden. Und dank ihrer Standard-Funktionen mit dreierlei Betriebsmodi und dem grünen Knopf ist sie einfach in Betrieb zu nehmen und zu bedienen.

Wilo-Stratos MAXO

Die smarte Premium-Hocheffizienzpumpe ist laut Hersteller maximal konnektiv, komfortabel und effizient. Technologie von morgen für die Systeme von heute: Mit ihren Energiesparfunktionen überzeugt die Wilo-Stratos MAXO bei kommerziellen Heizung-, Klima-, Kälte- und Trinkwasser-Anwendungen im Bereich Energieeffizienz. Zudem erleichtert ihre Benutzerfreundlichkeit die Bedienung.