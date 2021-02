Im Wellbeing-Raum ist neben der Sauna nun eine Dampfdusche mit Infrarotfunktion beheimatet. Die Kombination von Wasserdampf und Infrarot schafft ein optimales Klima - den sogenannten thermoneutral Bereich - in dem die wohltuende Infrarot-Tiefenwärme am besten ihre Wirkung entfaltet. Ist das Infrarotpaneel in Betrieb, regelt das Dampfbad automatisch bei 38° ab, um in diesem zu verweilen.

"Unser Gast bedient das Infrarotdampfbad lediglich über einen An/Aus-Taster. Alle differenzierten Einstellungen im Hintergrund wie Temperatur, Farblicht, Duft etc. nehmen wir vor, so dass der Gast von der ersten Sekunde an, den wohltuenden heißen Wasserdampf genießen und sich entspannt zurücklehnen kann", erklärt die Hotelexpertin.