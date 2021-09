Erster ALVA Industrie Katalog

Die Marke ALVA ist nicht nur in der Haustechnik, sondern auch in der Industrie zu Hause. Der Beweis liegt nun am Tisch. Der erste ALVA Industrie Katalog zeigt mit seinen Industriearmaturen und Rohrleitungssystemen auf: 220 Seiten, vollgepackt mit innovativen ALVA Highlights für den Einsatz in Gebäuden, Produktionsanlagen und Kraftwerken.

Einzigartig am österreichischen Markt

Das Sortiment umfasst über 3.500 Artikel aus den Bereichen Kugelhähne, Absperrklappen, Schmutzfänger, Kompensatoren, Rückschlagarmaturen, Schaugläser und Messinstrumente. Dazu bietet ALVA ein C-Stahl Rohrsortiment von DN15 – DN1200, und Edelstahl Rohre von DN10 – DN1000 inklusive Flanschen und Formstücken. Die ALVA C-Stahl Rohre können geschnitten, gestrahlt sowie in unterschiedlichen Ausführungen beschichtet werden, ein Highlight ist die 2-Komponenten Beschichtung für Kälteleitungen nach EN ÖNORM H5155. Diese entspricht den Vorgaben der Richtlinien der Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) und ist somit am österreichischen Markt einzigartig.

Hauseigenes Automatisierungszentrum

Mit maßgeschneiderten Lösungen für Antriebsaufbau, Sonderanfertigungen und Reparaturen bietet das hauseigene Automatisierungszentrum für Armaturen in Gerasdorf stets die passenden Lösungen für anspruchsvolle Projekte. "Im Zuge der Katalogerstellung haben wir auch gleich über 125.000 technische Werte, wie Werkstoff, Baulänge, Durchmesser, Wandstärke etc., in unsere Produktdatenbank aufgenommen und online gestellt", erzählt Constantin Otto Wollenhaupt, Bereichsleiter Marketing & Markensprecher ALVA. So sollen Kunden rasch die passenden Artikel finden. ALVA Industrie gibt es bei der Kontinentale, dem Industrie- und Tiefbauspezialisten innerhalb der Frauenthal Handel Gruppe, sowie bei SHT und ÖAG.