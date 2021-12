FC3.10 Regelung für Friwa Frischwasserstationen

Als „Gehirn“ aller PAW Frischwasserstationen steuert der Regler FC3.10 die Warmwassertemperatur durch die Drehzahlregelung der Primärpumpe. Ein selbstlernender Algorithmus passt die Regelfunktionen im laufenden Betrieb nun noch schneller an die gegebenen Anlagen-, Betriebs- und Verbrauchsverhältnisse an. Egal, ob es sich um eine Handwaschzapfung oder eine Duschzapfung handelt, so wird die Komforttemperatur schnell erreicht.

Zusatzfunktionen der Regelung

Der Regler kann zudem die Zirkulationssteuerung und das Schalten des Rücklauf-Verteilerventils übernehmen, um eine energieeffizientere Speicherschichtung zu erreichen. Es stehen unterschiedliche Zirkulationsmodi zur Verfügung, die an das System angepasst werden können. Automatisiert, aber ebenfalls in der Regelung anpassbar, erfolgt die thermische Desinfektion der Frischwasserstation zum Schutz vor Legionellen und Keimen.

Ein optional erhältliches Internetmodul ermöglicht das Anlagenmonitoring sowie die Parametrierung des Systems aus der Ferne. Die GLT-Anbindung wird durch ein Modbus-Protokoll realisiert - sie erfolgt bei einem nicht-kaskadierten System ohne Zusatzhardware. Die Regelung FC3.10 beherrscht auch das Management von kaskadierten Frischwasserstationen. Es ist möglich, maximal vier Frischwasserstationen parallel einzubinden. Die Regelungsparameter werden über Volumenstromsensoren sowie Temperatursensoren erfasst. Zudem ist eine Wärmemengenbilanzierung integriert. Der Regler FC3.10 wird in den Stationen FriwaMini, FriwaMidi, FriwaMaxi und FriwaMega eingesetzt.