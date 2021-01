Felix Gottwald wird Markenbotschafter von AquaClean

Felix Gottwald ist mit sieben Olympiamedaillen in der nordischen Kombination - drei davon in Gold - der erfolgreichste österreichische Olympia-Teilnehmer aller Zeiten. Der in Ramsau am Dachstein lebende Gottwald ist seit Beendigung seiner Sportkarriere als Speaker, Coach, Trainer und beherzter Unternehmer erfolgreich tätig. Zudem ist er erklärter Fan und langjähriger Nutzer eines Geberit AquaClean Dusch-WCs. Vor diesem Hintergrund konnte Geberit den Ausnahmeathleten als Markenbotschafter gewinnen.

"Das tägliche Geschäft kann für niemanden ein Tabuthema sein. Für mich ist mein Dusch-WC seit Jahren wichtiger Teil meines Alltags. Dieses Gefühl von Sauberkeit und Frische, das mir mein AquaClean ermöglicht, möchte ich auch anderen zuteil werden lassen“, sagt Gottwald: "Ich kann jedem empfehlen, es selbst auszuprobieren – und übrigens erübrigen sich mit einem Dusch-WC Klopapier-Hamsterkäufe für alle Zeiten!"

Zentrale Botschaften der österreichweiten Print- und Online-Kampagne werden die vielfältigen Vorteile der sanften Reinigung mit Wasser sowie das individuelle Wellness-Feeling nach jedem Toilettengang sein. "Felix Gottwald ist von Dusch-WCs im Allgemeinen und von Geberit AquaClean im Speziellen persönlich überzeugt. Auch in seinem Privathaus hängt seit langem ein AquaClean. Seine Affinität für Produkt und Marke ist echt. Felix ist daher für uns der ideale, weil absolut authentische Markenbotschafter", freut sich Guido Salentinig, Geschäftsführer der Geberit Vertriebsgesellschaft Österreich.